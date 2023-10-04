اجتماع بين حميه واللواء خير: تأكيد على استكمال التواصل وتعزيزه في موسم الأمطار

بحث وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية مع رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، في الملفات التي يتم التعاون فيها بين الوزارة والهيئة.



وأكد المجتمعان على استكمال التواصل وتعزيزه في موسم الأمطار والعواصف الحالي.