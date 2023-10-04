فرنجيه في سلسلة لقاءات للبحث في آخر المستجدات

عرض رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، في دارته، في بنشعي، آخر المستجدات الراهنة مع السفير الأرجنتيني لدى لبنان موريسيو أليس في زيارة وداعية، بحضور جون بطرس.



كذلك، عرض فرنجيه مجمل التطورات السياسيّة والأوضاع العامة، في لبنان والمنطقة، مع السفير القطريّ الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في زيارة تعارف، بعد توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده في لبنان، بحضور أنطوان مرعب.