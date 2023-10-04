وزارة الزراعة أطلقت مشاريع نموذجية لتربية الأسماك النهرية

أطلقت وزارة الزراعة، في بيروت، عددًا كبيرًا من المشاريع النموذجية لتربية الأسماك النهرية، ووضعت الآليات والاستراتيجيات، التي يمكن من خلالها التأسيس لتربية وصيد الأسماك البحرية، وَفق ما أعلن الوزير، في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن.



وأشار الوزير، في اجتماع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، في مالطا، إلى أنّ "قانون الصيد البحريّ بات في مرحلته الأخيرة، قبل التصديق عليه في البرلمان.