جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في وقفة احتجاجية

توجهت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى كل "المتآمرين على أرواح الضحايا" مشدّدة إلى أنّها لن نستكن، قبل إحقاق الحق ومحاسبة كل متورط.



ولفتت الجمعية، في الوقفة الشهرية، امام تمثال المغترب، في الرابع من كل شهر، الى ان الواقع الحالي الذي نعيشه، في ظل السلطة المتسلطة والحكام المتحكمين بمفاصل الدولة والقضاء لم يعد يطاق, ومن غير المقبول أن تضيع قضية المرفأ في أروقة السياسيين الذين اعتادوا كعادتهم على طمس الحقيقة كي لا تطير رؤوسهم.



وأكد المتحدث باسم اللجنة التأسيسية لتجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط ألّا موقوفين في القضية بعد إثنين وثلاثين شهرًا من الانفجار، مطالبًا بعودة التحقيق لكشف الحقيقة ومهاجمًا القاضي طارق البيطار.