وزارة الصناعة تذكّر بعدم استخدام عمّال سوريين لا يحوزون أوراقًا قانونية

تذكّر وزارة الصناعة بوجوب عمل أصحاب المصانع بمضمون التعميم رقم 83/1 تاريخ 14/9/2023 الذي أصدره وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان استنادًا إلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ۱ تاریخ 11/9/2023، بموضـوع النزوح السـوريّ.



وطلـب فيه عدم استخدام عمـال سوريين لا يحـوزون أوراقًا وتراخيص قانونيـة وذلـك تحـت طـائلـة وقـف عمـل تـلـك المـصـانـع وسحب تراخيصها.



وسـتّتخذ الـوزارة الإجـراءات والتدابير الراميـة إلـى التثبّـت مـن التـزام المصانع بهذا التعميم والعمل بموجبه.