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مجلس كنائس الشرق الأوسط يختتم "موسم الخليقة" في جامعة الروح القدس ويفتتح مؤتمر "مقاربات مسكونيّة حول التغيّر المناخي"

أخبار لبنان
2023-10-05 | 01:58
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مجلس كنائس الشرق الأوسط يختتم &quot;موسم الخليقة&quot; في جامعة الروح القدس ويفتتح مؤتمر &quot;مقاربات مسكونيّة حول التغيّر المناخي&quot;
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مجلس كنائس الشرق الأوسط يختتم "موسم الخليقة" في جامعة الروح القدس ويفتتح مؤتمر "مقاربات مسكونيّة حول التغيّر المناخي"

إختتم مجلس كنائس الشرق الأوسط "موسم الخليقة" لهذه السّنة في خدمة صلاة مسكونيّة تحت عنوان: "ليتدفّق العدل والسّلام"، باستضافة جامعة الروح القدس - الكسليك، لبنان.

وشدد القسّ  بول هايدوستيان في العظة على أهميّة الحفاظ على خليقة الله حيث شرح أنّنا "قد نختار بغطرسة إفساد مياه الآبار التي يمكن الوصول إليها، أو الاعتماد على المياه التي يتم شراؤها، أو الاعتماد على المياه التي يتم شراؤها عن طريق الممارسات الاقتصادية الظالمة. 

واشار إلى أن الشيء نفسه ينطبق على الموارد الطبيعية الأخرى أيضًا، وهكذا، بدلًا من الاستمتاع بعطايا الطبيعة التي وهبها الله مثل الغابة، حتى لو كانت لا تُمثّل أي حاجة للجودة والحياة، على حساب تدبير الله للطبيعة والناس. 

وبعد انتهاء الصّلاة، افتتح مجلس كنائس الشرق الأوسط بالتعاون مع رابطة الكليّات والمعاهد اللّاهوتيّة في الشرق الأوسط (ATIME) مؤتمر "مقاربات مسكونيّة حول التغيّر المناخي"، في جامعة الروح القدس، الكسليك، حيث تستمرّ جلساته ليوم الخميس 5 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023 في جامعة القدّيس يوسف في بيروت. 

ويهدف المؤتمر إلى التوعية حول مواضيع بيئيّة عدّة من نظرة لاهوتيّة حيث تتمحور حول التغيّر المناخي، العدالة الإجتماعيّة، العناية بالمخلوقات والحفاظ على البيئة، بمشاركة قادة الكنائس، متحدّثين ومتخصّصين في مجالي البيئة واللّاهوت من لبنان ومصر ومؤسّسات أوروبيّة.

وشدد  رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب طلال هاشم على ضرورة التوعية البيئيّة، وقال: "من شأن هذا المؤتمر أن يكون بمثابة منصّة فعّالة لتعزيز النقاش البنّاء ولاكتساب فهمٍ أفضل وترسيخ تعاونٍ قوي بشأن هذه الحاجة المُلحّة لمواجهة التحّدي العالمي المتمثل بتغيُّر المُناخ... وقد التزمت جامعة الرّوح القدس على مرّ السّنين بنشاطها بالاستدامة، وانعكس ذلك في تصنيفاتها كواحدة من أكثر الجامعات استدامة في المنطقة، حيث تعزز أهداف التنمية المستدامة، لتترك تأثيرًا مجتمعيًا لافتًا، وتخلق ثقافة قائمة على الاهتمام بكوكبنا والحرص على الاهتمام فيه".  

ودان الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ميشال عبس من جهته لامبالاة الإنسان تجاه البيئة، وقال "بما اننا في صدد معالجة مشكلة التغير المناخي، لا بد لنا من التوقف امام ظاهرة التغير المناخي المفتعل، أي الذي ينتج عن مشاريع بيئية تقوم بها دول، اما لتأمين مصالح مواطنيها، او لحصار جار غير مرغوب فيه. تتمثل هذه المشاريع في السدود او الاقنية، التي جعلت ان يكون طابخ السم آكله، وينعكس سحر المشاريع البيئية على الشعب سحر زلازل وانهيارات في التربة وغيرها من الكوارث البيئية".

من جهة أخرى، اشار رئيس رابطة كليّات ومعاهد اللّاهوت في الشرق الأوسط الأرشمندريت يعقوب خليل، إلى "أنّ الرابطة تتطلّع إلى إدخال المقاربات البيئيّة ضمن مناهج المعاهد والكليّات اللّاهوتيّة في الشرق الأوسط، لافتا إلى أنّ الرابطة "اختارت للعام 2023 موضوع "الخليقة" للدراسة والتعمّق بمسائل ملحّة ترتبط به... ها هي الرابطة اليوم تتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط لتنشيط التفكّر بطريقة تعاملنا مع البيئة وتوازن الخليقة الذي وضعه الله، لما في ذلك من فوائد روحيّة أوّلًا، ثمّ بيئيّة، وتلك الضروريّة لاستمرار الحياة ووفرة بركات الله على البشر".
 
 

أخبار لبنان

مجلس كنائس الشرق الأوسط

جامعة الروح القدس

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