حمية: فض العروض لمزايدة تلزيم استثمار مواقف السيارات في المطار وتشغيلها

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة "إكس":"ضمن الاسثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، يُنتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار ، وهي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقا لاحكام قانون الشراء العام".