اكاديمية بشير الجميل تُطلق الدورة العاشرة من المستوى الاول في ٢٤ تشرين الاول

اعلنت اكاديمية بشير الجميل عن اطلاقها الدورة العاشرة من المستوى الاول في ٢٤ تشرين الاول ٢٠٢٣.

تشمل هذه الدورة سلسلة من حوالي ١٢ محاضرة موزعة على يومين في الاسبوع، ستكون المحاضرات اونلاين من خلال تطبيق Zoom وذلك مراعاةً وتسهيلاً لظروف الجميع.

لكل من يرغب بالتعرف اكثر على قصة نجاح الرئيس الشهيد وتفاصيل فكره وقضيته ونضاله ولماذا شكل وما زال يشكل نموذج القائد الحقيقي لإنقاذ هذا الوطن، ما عليه سوى الالتحاق بهذه الدورة.

ان التسجيل يتم من خلال رابط موجود على صفحة الاكاديمية وهو مستمر لغاية منتصف ليل ١٧ تشرين الاول. لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع ادارة الاكاديمية عبر رقم الهاتف او بالبريد الالكتروني او عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالاكاديمية.