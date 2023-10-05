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كركي: 50 مليار ليرة جديدة للمستشفيات في أقل من 15 يوما كبدل لعلاج مرضى غسيل الكلى
أخبار لبنان
2023-10-05 | 05:11
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كركي: 50 مليار ليرة جديدة للمستشفيات في أقل من 15 يوما كبدل لعلاج مرضى غسيل الكلى
اعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "في 26/9/2023، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي توجيهاته الى الدوائر المالية في الصندوق لتحويل 46 مليارل.ل. على حساب المستشفيات كمستحقات كبدل علاج مرضى غسيل الكلى. وبعد أقل من 15 يوماً، استتبع هذا الإجراء بمثيل له مفاده تسديد دفعة مالية إضافية للمستشفيات قدّرت قيمتها بحوالي 50 مليار ل.ل. ليصبح مجموع ما تمّ تحويله خلال العام 2023 حوالي 212 مليار ل.ل".
واشارت المديرية الى ان "هذه السياسة التي يعتمدها المدير العام للصندوق تعود إلى أنّه يعتبر أن تأمين بدل علاج مرضى غسيل الكلى هو على رأس أولويّات الضمان ولطالما سعى لاتّخاذ كافّة التدابير اللازمة من أجل تغطيته بالكامل (بنسبة 100%)".
وفي هذا السياق، وعد الدكتور كركي بدراسة زيادة تعرفة بدل علاج غسيل الكلى كلما اقتضت الحاجة كي تبقى تعرفة الصندوق مساوية لكلفة العلاج الفعلية وبالتالي عدم تحميل المريض المضمون أيّة فروقات مالية.
وعليه، يوجّه كركي تحذيراً شديد اللهجة الى كلّ مستشفى يرفض استقبال مرضى غسيل الكلى المضمونين، أو يطالبهم بدفع فروقات مالية إضافية تحت أيّ مسمّى وبخاصّة بعد تلقّي إدارة الصندوق شكاوى عديدة بهذا الخصوص.
وقد أعطى المدير العام توجيهاته للجهات الرقابية المختصّة في الصندوق للتحقيق بهذه الشكاوى لاتّخاذ الإجراءات المناسبة بحقّ المخالفين".
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