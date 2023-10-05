غابرييل للـLBCI: الاستمرار بدعم ومساعدة الجيش اللبناني

أكد رئيس مجموعة العمل الأميركي من أجل لبنان السفير ادوارد غابرييل للـLBCI، في ختام جولته، على استمرار دعم ومساعدة الجيش اللبناني.



وتم استعراض آخر التطورات حول الشغور الرئاسي، والتطرق الى موضوع ازمة النازحين السوريين.