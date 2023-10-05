سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان يستقبل النائب فيصل كرامي

سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان يستقبل النائب فيصل كرامي

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في مكتبه بالسفارة اليوم، رئيس "تيار الكرامة" النائب بمجلس النواب اللبناني فيصل كرامي.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وآخر تطورات الأوضاع في لبنان لاسيما مستجدات الملف الرئاسي وضرورة انجازه.



كما جرى بحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.