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قراران لوزير الداخلية بشأن النازحين السوريين
أخبار لبنان
2023-10-05 | 09:24
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قراران لوزير الداخلية بشأن النازحين السوريين
قراران لوزير الداخلية بشأن النازحين السوريين
وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي كتابين الى المحافظين بشأن النازحين السوريين طلب فيهما التالي:
الاول: الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول اي نوع من الهبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتاً من أية جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة الى بلدهم.
الثاني: الإيعاز الى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل خمسة عشرة يوماً عن التدابير المذكورة في التعميم ٧٤ حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري.
الكتاب الأول، اضغط
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