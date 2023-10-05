بن زايد يلتقي ميقاتي

إستقبل رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر الشاطئ في أبو ظبي.

وشارك في اللقاء عن الجانب اللبناني سفير لبنان في الامارات فؤاد شهاب دندن.

كما حضر عن الجانب الاماراتي أمين عام المجلس الاعلى للامن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الدولة خليفة شاهين المرر .