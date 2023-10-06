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حملة تلقيح في لبنان ضد الإنفلونزا الموسمية

أخبار لبنان
2023-10-06 | 01:48
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حملة تلقيح في لبنان ضد الإنفلونزا الموسمية
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حملة تلقيح في لبنان ضد الإنفلونزا الموسمية

أطلقت وزارة الصحة العامة، في لبنان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، بعد وصول هبة 10,000 جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية إلى لبنان، وَفق ما أفاد به مركز الأمم المتحدة للإعلام، في بيروت.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أنّه قد تتوافر جرعات إضافية من خلال القطاع الخاص للشراء الفرديّ، في الصيدليات أو الشراء بالجملة للمستشفيات الخاصة.

وأعطت وزارة الصحة العامة الأولوية لثلاث مجموعات سكانية معرضة للخطر بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية:

- العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعملون في المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية ودور المسنين والمراكز العامة لعلاج السرطان/غسل الكلى.

- كبار السن المقيمين في دور رعاية المسنين المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة.

- الأفراد الذين يعانون حالات صحية مزمنة وخاصة مرضى غسيل الكلى الذين تغطيهم وزارة الصحة العامة".

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