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الرابطة المارونية: غياب خارطة طريق لتنظيم وجود السوريين واعادتهم توطئة لتوطينهم

أخبار لبنان
2023-10-06 | 03:23
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الرابطة المارونية: غياب خارطة طريق لتنظيم وجود السوريين واعادتهم توطئة لتوطينهم
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الرابطة المارونية: غياب خارطة طريق لتنظيم وجود السوريين واعادتهم توطئة لتوطينهم

تخشى الرابطة المارونية أن يتحوّل ملف اللاجئين السوريين إلى انفجار إجتماعيّ شامل، وأن يرافقه انعكاسات أمنية خطيرة، في لبنان وفي المحيط القريب والبعيد.

وتشير الرابطة المارونية، في بيان، إلى أنّ غياب أي خارطة طريق رسمية لتنظيم وجود السوريين واعادتهم إلى بلادهم ستؤدي إلى تثبيتهم، في لبنان، توطئة لدمجهم وتوطينهم.

وتصف ما يجري بجريمة من المجتمع الدوليّ تشارك فيها الهيئات الأممية على مختلف مسمياتها، وتستفيد منها المنظمات الإرهابية، وشبكات التهريب والاتجار بالبشر، وعصابات الاجرام.

وتناشد الرابطة المارونية اللبنانيين جميعهم، إلى التكاتف، ورصّ الصفوف لردع ما يخطط للبنان، والوقوف إلى جانب الجيش اللبنانيّ والقوى الامنية.

كما تطلب الرابطة المارونية من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، UNHCR، الالتزام ببنود الاتفاقية الموقعة معها عام 2003 وتنفيذ مذكرة التفاهم مع الدولة اللبنانية لجهة تسليم "الداتا" الخاصة بالاجئين السوريين الى الامن العام. 

وتدعو "المنظمات غير الحكومية"، التقيد بالقوانين وعدم ممارسة نشاطاتها على حساب المصلحة اللبنانية من أجل حفنة من المال.
     
 

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