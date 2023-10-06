إشكال الدورة بين اللبنانيين والسوريين... ماذا في المعطيات؟

إشكال الدورة بين اللبنانيين والسوريين... ماذا في المعطيات؟

في الإشكال الذي حصل في الدورة بين اللبنانيين والسوريين، أكدت معلومات أمنية للـLBCI أنه تم توقيف 8 سوريين من قبل الجيش اللبناني وهم غير قانونيين وسيتم إحالتهم إلى الأمن العام لاتخاذ الإجراءات.



وبحسب المعطيات الأمنية، بدأ الإشكال قرابة الساعة الخامسة من بعد ظهر الأمس بين إمرأة لبنانية ورجل لبناني حيث صدمته بسيارتها وكسرت هاتفه.







