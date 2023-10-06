خطار: الهبات المُقدّمة إلى مراكز الدفاع المدنيّ تتم وَفق الأصول القانونية

جال المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، في مراكز الدفاع المدنيّ، المنتشرة على طول الساحل اللبنانيّ الجنوبيّ وصولًا إلى بيروت، للإطلاع على الأوضاع العامة وشؤون العناصر لا سيما المثبتين حديثًا.



واكد خطار أنّ "موضوع الهبات التي تقدَّم إلى مراكز الدفاع المدني، هي مسألة بالغة الأهمية ويجب أن تتم وفقا للأصول القانونية المتعارف عليها بدون المس بصورة الدفاع المدني".