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دعم وزارة الصحة حملة الكشف المبكر للسرطان
أخبار لبنان
2023-10-06 | 06:45
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دعم وزارة الصحة حملة الكشف المبكر للسرطان
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دعم وزارة الصحة حملة الكشف المبكر للسرطان
أطلق وزير الصحة العامة، في حكومة تصريف الأعمال، فراس الابيض الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي بالتعاون مع "MSD Lebanon" وجمعية بربارة نصار والجمعية اللبنانية لأطباء التورم الخبيث.
وشدد الأبيض على اهمية اعادة حملات التوعية بعد توقف دام عامين وايضا ان تعود الوزارة في المساعدة على الكشف المبكر على السرطان.
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