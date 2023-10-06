الخطيب: كيف نعالج أزمة النازحين الخطيرة اذا كنا نرفض الحوار؟

سأل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في خطبة الجمعة: "كيف نعالج أزمة النازحين الخطيرة اذا كنا نرفض الحوار ونرفض الدفاع عن أنفسنا في مواجهة التهديدات الصهيونية؟"



وقال: "آخر هذا الشوط تعطيل الحوار بدفع من قوى خارجية ليس فيه مصلحة وطنية، فهل من عاقل يرفض الحوار مع وجود أزمة بهذا الحجم الذي يهدد مصير البلد وما هو البديل عن الحوار، سوى الخراب وكيف ننتج انتخاب رئيس للجمهورية؟ وكيف نعالج أزمة النازحين الخطيرة اذا كنا نرفض الحوار ونعطل التشريع ونعطل مجلس الوزراء ونرفض الدفاع عن أنفسنا في مواجهة التهديدات الصهيونية؟ وكيف نتواصل مع العالم العربي ونُصدّر منتوجاتنا ونرفض الانفتاح على سوريا الجارة الوحيدة وبوابة لبنان الى العالم العربي؟".