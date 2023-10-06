"ايني" الايطالية تفاوض "قطر للطاقة" لبيع حصتها تمهيدا للانسحاب من الكونسورتيوم (أخبار اليوم)

كشف مصدر واسع الاطلاع لوكالة "" ان "هناك مفاوضات صامتة بين شركتي "قطر للطاقة" و"ايني" الايطالية بهدف استحواذ الشركة القطرية على حصة الشركة الايطالية التي على ما يبدو لا تريد استكمال مشوار الاستثمار من ضمن الكونسورتيوم، قياسا الى حسابات مصلحية بحتة وتقديرات جعلتها تفضل المفاوضة على بيع حصتها".كما كشف المصدر ان "الحديث عن اتجاه شركة "ايني" الى التخلي عن حصتها في الكونسورتيوم النفطي والغازي في البحر اللبناني تزامن مع اعلانها عن اكتشاف مهم للغاز في إندونيسيا قبالة سواحل كالمنتان الشرقية.