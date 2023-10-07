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حزب الله: قيادة المقاومة في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة الفلسطينية عن كثب
أخبار لبنان
2023-10-07 | 04:20
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حزب الله: قيادة المقاومة في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة الفلسطينية عن كثب
بارك "حزب الله" للشعب الفلسطيني المقاوم ومجاهدي الفصائل الفلسطينية، وكتائب القسام وحركة المقاومة الاسلامية حماس بالعملية "البطولية الواسعة النطاق والمكللة بالظفر والتأييد الالهي والوعد بالنصر النهائي الشامل".
وقال "إن هذه العملية المظفرة هي رد حاسم على جرائم الإحتلال المتمادية والتعدي المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات وتأكيد جديد على أن إرادة الشعب الفلسطيني وبندقية المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والإحتلال ورسالة الى العالم العربي والاسلامي والمجتمع الدولي بأسره وخاصة أولئك الساعين الى التطبيع مع هذا العدو أن قضية فلسطين قضية حية لا تموت حتى النصر والتحرير."
واضاف "إننا ندعو شعوب أمتنا العربية والاسلامية والاحرار في العالم الى إعلان التأييد والدعم للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة التي تؤكد وحدتها الميدانية بالدم والقول والفعل."
وتابع "إن قيادة المقاومة الاسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة الفلسطينية عن كثب وتتابع الاوضاع الميدانية بإهتمام بالغ وهي على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج وتجري معها تقييما متواصلا للاحداث وسير العمليات ولذا ندعو حكومة العدو الصهيوني الى قراءة العبر والدروس الهامة التي كرستها المقاومة الفلسطينية في الميدان وساحات المواجهة والقتال."
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