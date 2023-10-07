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حزب الله: قيادة المقاومة في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية عن كثب

أخبار لبنان
2023-10-07 | 04:20
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حزب الله: قيادة المقاومة في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية عن كثب
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حزب الله: قيادة المقاومة في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية عن كثب

بارك "حزب الله" للشعب الفلسطيني المقاوم ومجاهدي الفصائل الفلسطينية، وكتائب القسام وحركة المقاومة الاسلامية حماس ‏بالعملية "البطولية الواسعة النطاق والمكللة بالظفر والتأييد الالهي والوعد بالنصر ‏النهائي الشامل".‏

وقال "إن هذه العملية المظفرة هي رد حاسم على جرائم الإحتلال المتمادية والتعدي ‏المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات وتأكيد جديد على أن إرادة الشعب ‏الفلسطيني وبندقية المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والإحتلال ‏ورسالة الى العالم العربي والاسلامي والمجتمع الدولي بأسره وخاصة أولئك ‏الساعين الى التطبيع مع هذا العدو أن قضية فلسطين قضية حية لا تموت حتى ‏النصر والتحرير.‏"

واضاف "إننا ندعو شعوب أمتنا العربية والاسلامية والاحرار في العالم الى إعلان التأييد ‏والدعم للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة التي تؤكد وحدتها الميدانية بالدم والقول ‏والفعل."‏

وتابع "إن قيادة المقاومة الاسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية عن كثب وتتابع الاوضاع الميدانية  بإهتمام بالغ وهي على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج وتجري معها تقييما متواصلا للاحداث وسير العمليات ولذا ندعو ‏حكومة العدو الصهيوني الى قراءة العبر والدروس الهامة التي كرستها المقاومة ‏الفلسطينية في الميدان وساحات المواجهة والقتال.‏"

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