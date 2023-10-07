أمن الدولة هدمت خيمًا غير شرعية للاجئين في حاصبيا

هدمت دوريّات من أمن الدولة، في النبطيّة، خيمًا مقامة بصورة غير شرعية، في خراج بلدة حاصبيّا، قرب سوق الخان، وفي منطقة الوزاني وتلّ الأبيض ومحلّة الحمامص، مستبيحةً أراضٍ خاصّةٍ للّبنانيّين.



ورفض اللاجئون السوريّون، البارحة، إزالة الخيم التي يشغلونها، وعددها كبير، فأزالت عناصر أمن الدّولة، بعد أخذ إشارة القضاء، الخيم بصورة فوريّة.