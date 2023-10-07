قبلان: ما تعيشهُ فلسطين تصحيح للتاريخ ونحر للتطبيع وتأكيد لخيار المقاومة

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أن "ما تعيشهُ فلسطين الآن تصحيح للتاريخ ونحر للتطبيع وتأكيد لخيار المقاومة الإستراتيجي، وصدمة وجود لا سابق لها بتاريخ الأسطورة الصهيونية المدعومة من أكبر طغاة العالم، وصورة محتومة عن نموذج زوال إسرائيل القريب جداً، والعين على وحدة المعارك والميادين لحظة الضرورة الإستراتيجية، ومواكبة التطورات هي الحدث، والقدرات التي تطوق الكيان الصهيوني والتي لا سابق لها تنتظر لحظة التاريخ".



وقال "ما نراه الآن صورة مصغرة عن خريطة المنطقة الجديدة علّ البعض يفهم أنّ التطبيع خيانة وخسارة وانتحار، وكل الفخر والشراكة والتأييد والدعم للمقاومة الفلسطينية ومحورها المقاوم، واليد على الزناد، والعين على ساعة الصفر وقلب القواعد واستعادة القدس وفلسطين وتغيير وجه المنطقة إن شاء الله".