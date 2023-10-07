لحود وابو حيدر: لدعم المنتوجات الوطنية الزراعية وتسويقها في الداخل والخارج

أشاد المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود والمدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر بالمشاركين من لبنان، في المعرض الدوليّ للأغذية والمشروبات ANUGA 2023، في كولون - بون المانيا، لنوعية مواصفات المنتجات اللبنانية الزراعية والغذائية وجودتها والصناعات الغذائية بنوعيها النباتيّ والحيوانيّ، رغم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.



واكدا، خلال افتتاح المعرض، تعاون وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة لتسويق المنتوجات الزراعية اللبنانية ومنتوجات الصناعات اللبنانية ومنتجات المونة والمطبخ اللينانيّ، في الأسواق المحلية والخارجية، بالتنسيق مع السفارات اللبنانية عبر الملحقين الاقتصاديين والجاليات، في الخارج.



ودعا لحود وابو حيدر الانتشار اللبناني إلى "دعم المنتوجات الوطنية وتسويقها في سبيل إدخال العملة الصعبة ودعم العائلات اللبنانية العاملة في الزراعة".