نصار جال في النبطية وافتتح مكتبًا لوزارة السياحة: هدفنا تسهيل المعاملات على المواطن

نصار جال في النبطية وافتتح مكتبًا لوزارة السياحة: هدفنا تسهيل المعاملات على المواطن

جال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار في منطقة النبطية، بدعوة من النائب ناصر جابر، وتخلل الجولة إفتتاح مكتب لوزارة السياحة في النبطية ووضع عدد من المعالم في النبطية على الخريطة السياحية.



كما زار نصار بلدة الكفور وكنيسة النجاة العجائبية التي يزيد عمر بنائها عن الـ120 عامًا وأعلن نصار وضعها على خريطة المعالم السياحية الدينية. وكانت محطة لوزير السياحة في مطعم البيت الجميل في مدينة النبطية، وأعلن وضعه على الخريطة السياحية المحلية والدولية حيث أن بناءه يزيد عن المئة عام.



وكان لنصار جولة في عدد من أحياء مدينة النبطية والباحة الخارجية لمسجد حي السرايا القديم، وأعلن وضع المسجد الذي بني عام 1887 على خريطة السياحة الدينية.



وجرى إفتتاح مكتب لوزارة السياحة في السرايا. وأشار وزير السياحة إلى أننا "افتتحنا في لبنان 36 مكتبًا في كافة الأراضي اللبنانية، وهذا اليوم المكتب 37 لنؤكد مرة جديدة بعيدًا عن السياسة وعن قناعتنا بتطبيق اللامركزية الإدارية المالية الموسعة التي هي من صلب دستورنا إتفاق الطائف، وهذا المكتب هو مكتب إستعلامات." وقال: "إن شاء الله مع الوقت سنفعل هذه المكاتب وعددها 37 على كافة الأراضي اللبنانية لنربط كل مناطق لبنان ببعضها لتسهيل المعاملات على المواطن اللبناني كي لا يتعذب ويقصد وزارة السياحة لإتمام معاملاته الإدارية".



وأوضح أن "هذا مشروع مستدام وطويل لا ينتهي بشهر أو شهرين أو سنة وسنتين، ونحن أمنا الـ37 مكتبًا في لبنان، وإن شاء الله سنعمل على تشغيلهم وربطهم بالشباك الموحد الذي رممناه وجهزناه بمركز وزارة السياحة في بيروت، ونبارك لمدينة النبطية هذا المكتب الجديد وأطلب من رؤساء المصالح في وزارة السياحة دعم مدير المكتب زاهر شعيتاني بكل الأمور اللوجستية والمعلوماتية لنفعل مكتب النبطية".



وطلب من أهل النبطية أخذ العلم والخبر لإنشاء جمعية عنوانها الكبير مهرجانات مدينة النبطية الدولية، معتبرًا أن "هذه الخطوة ستكون مهمة للمنطقة للبدء بتنظيم النشاطات سواء ثقافية وفنية وترفيهية، ويجب ضخ الشباب والشابات المبدعين ومن كافة الإختصاصات ليكون عمل هذه الجمعية لديه جدوى وتترابط مع باقي الجمعيات والمهرجانات في لبنان".