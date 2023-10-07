فياض: لبنان سيدخل بداية الأسبوع المقبل المرحلة الأخيرة من عملية إستكشاف البلوك رقم 9

فياض: لبنان سيدخل بداية الأسبوع المقبل المرحلة الأخيرة من عملية إستكشاف البلوك رقم 9

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن لبنان سيدخل بداية الأسبوع المقبل المرحلة الأخيرة من عملية إستكشاف البلوك رقم 9.



وأوضح خلال تفقده غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال أنه في حال تم استكشاف بالمرحلة الأخيرة صخور هيدروكاربونية بعمق البحر اللبناني، فسننتقل إلى مرحلة الإستخراج التجريبي.