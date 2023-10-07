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باسيل: الحرب التي بدأت بين الفلسطينيين وإسرائيل قد لا تنتهي بسرعة

باسيل: الحرب التي بدأت بين الفلسطينيين وإسرائيل قد لا تنتهي بسرعة

رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الحرب التي بدأت بين الفلسطينيين وإسرائيل قد لا تنتهي بسرعة، داعيًا خلال إحتفال للتيار في جبيل إلى عدم التعامل معها بشعبوية.



وبالنسبة للنازحين السوريين، طالب بعدم التعاطي معهم بحقد وكراهية بل بمسؤولية.



