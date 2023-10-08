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معلومات عن استهداف مركز الرادار والرويسات العلم بعدد من الصواريخ والقذائف في مزارع شبعا (فيديو)

أخبار لبنان
2023-10-08 | 00:22
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معلومات عن استهداف مركز الرادار والرويسات العلم بعدد من الصواريخ والقذائف في مزارع شبعا (فيديو)
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معلومات عن استهداف مركز الرادار والرويسات العلم بعدد من الصواريخ والقذائف في مزارع شبعا (فيديو)

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