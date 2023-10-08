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جنبلاط : ادانة فرنسا وبريطانيا واوروبا عملية حماس نقطة عار جديدة في سجلهم الاسود
أخبار لبنان
2023-10-08 | 01:26
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جنبلاط : ادانة فرنسا وبريطانيا واوروبا عملية حماس نقطة عار جديدة في سجلهم الاسود
كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الشابق وليد جنبلاط عبر منصة X: "في الايام الصعبة يقع الفرز والدول التي تدعي الحضارة واحترام حقوق الانسان تعود الى جذورها الاستعمارية فتاريخها ملطخ بدم الابرياء من الجزائر الى سائر الشعوب العربية".
واضاف: "ان ادانة فرنسا وبريطانيا واوروبا عملية حماس نقطة عار جديدة في سجلهم الاسود فلسطين والقدس ستبقيان للعرب والمسلمين".
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