جنبلاط : ادانة فرنسا وبريطانيا واوروبا عملية حماس نقطة عار جديدة في سجلهم الاسود

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الشابق وليد جنبلاط عبر منصة X: "في الايام الصعبة يقع الفرز والدول التي تدعي الحضارة واحترام حقوق الانسان تعود الى جذورها الاستعمارية فتاريخها ملطخ بدم الابرياء من الجزائر الى سائر الشعوب العربية".



واضاف: "ان ادانة فرنسا وبريطانيا واوروبا عملية حماس نقطة عار جديدة في سجلهم الاسود فلسطين والقدس ستبقيان للعرب والمسلمين".