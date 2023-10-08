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المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: للالتزام بوقف الأعمال العدائية والتطبيق الكامل للقرار 1701 لحماية لبنان وشعبه

أخبار لبنان
2023-10-08 | 03:12
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المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: للالتزام بوقف الأعمال العدائية والتطبيق الكامل للقرار 1701 لحماية لبنان وشعبه
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المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: للالتزام بوقف الأعمال العدائية والتطبيق الكامل للقرار 1701 لحماية لبنان وشعبه

المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: للالتزام بوقف الأعمال العدائية والتطبيق الكامل للقرار 1701 لحماية لبنان وشعبه

كتبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على منصة "اكس": "أشعر بقلق بالغ إزاء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق هذا الصباح".

وقالت: "من المهم أكثر من أي وقت مضى الالتزام بوقف الأعمال العدائية والتطبيق الكامل للقرار 1701، لحماية لبنان وشعبه من المزيد من التصعيد".

وأضافت: "سيواصل مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، بالتنسيق مع اليونيفيل، بذل كل ما في وسعه ودعم الجهود الرامية إلى حماية أمن لبنان واستقراره". . .

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