المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: للالتزام بوقف الأعمال العدائية والتطبيق الكامل للقرار 1701 لحماية لبنان وشعبه

يوانا فرونتسكا

1/3 أشعر بقلق بالغ إزاء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق هذا الصباح — Joanna Wronecka (@JWronecka) October 8, 2023

2/3 من المهم أكثر من أي وقت مضى الالتزام بوقف الأعمال العدائية والتطبيق الكامل للقرار 1701، لحماية لبنان وشعبه من المزيد من التصعيد. — Joanna Wronecka (@JWronecka) October 8, 2023

3/3 سيواصل مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، بالتنسيق مع اليونيفيل، بذل كل ما في وسعه ودعم الجهود الرامية إلى حماية أمن لبنان واستقراره. — Joanna Wronecka (@JWronecka) October 8, 2023

كتبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنانعلى منصة "اكس": "أشعر بقلق بالغ إزاء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق هذا الصباح".وقالت: "من المهم أكثر من أي وقت مضى الالتزام بوقف الأعمال العدائية والتطبيق الكامل للقرار 1701، لحماية لبنان وشعبه من المزيد من التصعيد".وأضافت: "سيواصل مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، بالتنسيق مع اليونيفيل، بذل كل ما في وسعه ودعم الجهود الرامية إلى حماية أمن لبنان واستقراره".