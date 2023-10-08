المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: للالتزام بوقف الأعمال العدائية والتطبيق الكامل للقرار 1701 لحماية لبنان وشعبه

1/3 أشعر بقلق بالغ إزاء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق هذا الصباح
— Joanna Wronecka (@JWronecka) October 8, 2023
1/3 أشعر بقلق بالغ إزاء تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق هذا الصباح
2/3 من المهم أكثر من أي وقت مضى الالتزام بوقف الأعمال العدائية والتطبيق الكامل للقرار 1701، لحماية لبنان وشعبه من المزيد من التصعيد.
— Joanna Wronecka (@JWronecka) October 8, 2023
2/3 من المهم أكثر من أي وقت مضى الالتزام بوقف الأعمال العدائية والتطبيق الكامل للقرار 1701، لحماية لبنان وشعبه من المزيد من التصعيد.
3/3 سيواصل مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، بالتنسيق مع اليونيفيل، بذل كل ما في وسعه ودعم الجهود الرامية إلى حماية أمن لبنان واستقراره.
— Joanna Wronecka (@JWronecka) October 8, 2023
3/3 سيواصل مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، بالتنسيق مع اليونيفيل، بذل كل ما في وسعه ودعم الجهود الرامية إلى حماية أمن لبنان واستقراره.