نظم حزب الله وقفة تضامنية في الضاحية الجنوبية بعنوان "نصرة للقدس وكل فلسطين"، دعمًا للشعب الفلسطيني بعد الهجوم لكتائب القسام التابعة لحركة حماس ضد أهداف إسرائيلية.