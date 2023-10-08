باسيل: أطراف المقاومة أثبتوا أنهم قادرون على استعادة أرضهم

علّق رئيس حزب التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على عملية "طوفان الأقصى" معتبراً أن أطراف المقاومة أثبتوا أنهم قادرون على استعادة أرضهم.



كما تطرّق باسيل محلياً الى ملف النازحين السوريين.