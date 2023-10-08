​ البطرك من روما: المجتمع الدوليّ يعاكس عودة اللاجئين

أكّد البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ إنجيل العدل وحقوق الإنسان تزدري به الأسرة الدولية التي تُغرق لبنان بحماية اللاجئين السوريين البالغين أكثر من مليونين، باستثناء الولادات اليوميّة.وقال، في عظته، في قداس، في روما: "المجتمع الدوليّ يعاكس عودة اللاجئين إلى سوريا لأسباب سياسية، فيما لبنان واللبنانيون يقاصصون على انسانيتهم. ومعلوم أن كلفة اللجوء بلغت منذ بداية الحرب، في سوريا، 49 مليار و690 مليون دولار، ساهم فيه المجتمع الدوليّ فقط بـ12 مليار دولار، واضطرت الدولة اللبنانية أن تدفع من خزينتها الفرق أي حوالى 48 مليار دولار."وطالب بوضع حد وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.ومدح تضحيات الجيش اللبنانيّ لضمانة السلم الأهليّ، وحماية الداخل والحدود، في أحلك الظروف، مقدّرًا جهوده ووحدة صفوفه، "فهي وحدها صمام الأمان للوطن".