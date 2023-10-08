جنبلاط: سيأتي اليوم التي ستعود فلسطين ومقدساتها الى اصحابها العرب

الى المجندين قهرا من العرب الدروز في الجيش الاسرائيلي في فلسطين المحتلة اياكم الاشتراك في الحرب في مواجهة المناضلين من حماس ومن الشعب الفلسطيني ان حركة التاريخ مهما طالت مع حرية الشعوب وسيأتي اليوم التي ستعود فلسطين ومقدساتها الى اصحابها العرب #حرب_تشرين pic.twitter.com/wpUr5Zg3Mn
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 8, 2023
الى المجندين قهرا من العرب الدروز في الجيش الاسرائيلي في فلسطين المحتلة اياكم الاشتراك في الحرب في مواجهة المناضلين من حماس ومن الشعب الفلسطيني ان حركة التاريخ مهما طالت مع حرية الشعوب وسيأتي اليوم التي ستعود فلسطين ومقدساتها الى اصحابها العرب #حرب_تشرين pic.twitter.com/wpUr5Zg3Mn