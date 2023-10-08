جنبلاط: سيأتي اليوم التي ستعود فلسطين ومقدساتها الى اصحابها العرب

الى المجندين قهرا من العرب الدروز في الجيش الاسرائيلي في فلسطين المحتلة اياكم الاشتراك في الحرب في مواجهة المناضلين من حماس ومن الشعب الفلسطيني ان حركة التاريخ مهما طالت مع حرية الشعوب وسيأتي اليوم التي ستعود فلسطين ومقدساتها الى اصحابها العرب #حرب_تشرين pic.twitter.com/wpUr5Zg3Mn — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) October 8, 2023

كتب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط على منصة "اكس" التالي: "الى المجندين قهرا من العرب الدروز في الجيش الاسرائيلي في فلسطين المحتلة اياكم الاشتراك في الحرب في مواجهة المناضلين من حماس ومن الشعب الفلسطيني ان حركة التاريخ مهما طالت مع حرية الشعوب وسيأتي اليوم التي ستعود فلسطين ومقدساتها الى اصحابها العرب".