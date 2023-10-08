خبراء مقربون من حزب الله للـLBCI: المسيّرة التي قدمت من لبنان ليست تابعة للحزب

فيما تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية خبراً مفاده أن القبة الحديدية في كريات شمونة تطلق صاروخاً في اتجاه مسيّرة دخلت من لبنان، نفى خبراء مقربون من حزب الله للـLBCI ان تكون المسيّرة التي قدمت من لبنان تابعة للحزب.