وزير العدل شارك في اجتماع لجان العربية للقانون الدولي الإنساني في قطر

شارك وزير العدل القاضي هنري الخوري في الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني الذي يعقد في دولة قطر.



وكان الخوري قد اجتمع صباح اليوم بنظيره القطري مسعود بن محمد العامري وبحثا في أمور ذات اهتمام مشترك، واتفقا على استكمال النقاش في الامور القضائية غداً بعد الانتهاء من اعمال المؤتمر .