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اتصال هاتفي بين بو حبيب والمقداد: مناقشة مسألة النازحين السوريين وسبل معالجتها
أخبار لبنان
2023-10-09 | 05:46
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اتصال هاتفي بين بو حبيب والمقداد: مناقشة مسألة النازحين السوريين وسبل معالجتها
بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، مع بنظيره السوري فيصل المقداد، في التطورات الأخيرة في غزة والتحضيرات لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة.
وتباحث الوزيران في الزيارة المرتقبة للوزير بوحبيب الى سوريا لمناقشة مسألة النازحين السوريين وسبل معالجتها.
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