استنفار على الحدود الجنوبية ... ومراكز عسكرية في المستوطنات

رُصد استنفار عسكري على الحدود الجنوبية مع لبنان، وجرى اخلاء المنازل في مستوطنات على الحدود الجنوبية مع لبنان، لتتحول الى مراكز عسكرية.



وتم رصد حركة عسكرية ولدبابات تتجول، مع رفع لاعلام اسرائيلية على الحدود.