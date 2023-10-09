الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"لقاء سيدة الجبل" و"المجلس الوطني رفع الاحتلال الايراني عن لبنان" : مطالبة ميقاتي بعقد جلسة لمجلس الوزراء فورا

أخبار لبنان
2023-10-09 | 06:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;لقاء سيدة الجبل&quot; و&quot;المجلس الوطني رفع الاحتلال الايراني عن لبنان&quot; : مطالبة ميقاتي بعقد جلسة لمجلس الوزراء فورا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"لقاء سيدة الجبل" و"المجلس الوطني رفع الاحتلال الايراني عن لبنان" : مطالبة ميقاتي بعقد جلسة لمجلس الوزراء فورا

اعتبر "لقاء سيدة الجبل" و"المجلس الوطني رفع الاحتلال الايراني عن لبنان" ان "قضية فلسطين قضية حق وأن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وأن الحل هناك يجب أن يستند للقرارات الدولية وإلى مبادرة السلام العربية وحل الدولتين، كما يعتبرون أن استمرار المأساة أساسه إمعان اسرائيل في سياساتها العدوانية والمتكبرة والمتنامية في إذلال شعب فلسطين وإنكار حقوقه، مما دفع هذا الشعب إلى المواجهة بما تيسر له من وسائل". 

واضاف: "أما بعد، فإن اللبنانيين يعيشون اليوم، لحظة بلحظة، الاحداث الاليمة والخطيرة في غزة وعلى حدود لبنان الجنوبية بقلق شديد، خصوصا في ضوء احتمال أن يقرر حزب الله أو ايران أو اسرائيل، أو الكل معا، اقحام لبنان في حلقة العنف التي نعرف كيف بدأت في غزة ولا نعرف كيف ستنتهي، مع العلم أن لبنان واللبنانيين قدموا للقضية الفلسطينية ما لم يقدّمه أي شعب عربي.
وما يقلق اللبنانيين خصوصا، هو ان هذه الاحداث الخطيرة تجري في غياب الدولة بكل تراتبيتها. اذ لا رئيس في بعبدا، ولا حكومة تجتمع ومجلس النواب معلّق على هواجس هذا وذاك، بينما يستأثر حزب الله بالقرار الوطني مطبّقا احتلالا موضوعيا لمستقبل اللبنانيين.
انطلاقا من هذا الوضع الكارثي، قرّر "لقاء سيدة الجبل" و"المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان" الآتي:
1- مطالبة الرئيس نجيب ميقاتي بعقد جلسة لمجلس الوزراء فورا، وبجميع أعضائه، من اجل تشكيل خلية أزمة وطنية قادرة على القيام بكل الاتصالات اللازمة لحماية الشعب اللبناني، كما مطالبته بتحذير حزب الله من جرّ لبنان إلى مغامرات عسكرية من المؤكد أنها سوف تأتي بالقتل والدمار على كل اللبنانيين. مع التذكير بأن مجلس الوزراء مجتمعا هو المسؤول عن اتخاذ القرارات بحسب الدستور اللبناني.
2- التشديد على ضرورة استيعاب اللبنانيين كافة الحقيقة المرّة، وهي أن وطنهم بات أسيراً لطموحات إيران في المنطقة، وأننا سوف نتحوّل جميعا أكياس رمل، في كل المناطق والطوائف، إذا قرّر نظام طهران إقحام لبنان في الحرب الدائرة.
3- مناشدة المجتمع الدولي أخذ التدابير اللازمة من أجل التطبيق الحرفي للقرار 1701، لكي يصبح الجيش اللبناني، وحده بلا شريك له، مسوؤلا عن حماية لبنان والدفاع عن حدوده.
4- دعوة اللبنانيين كافة، وفي كل انحاء العالم، إلى التحرك الشعبي والأهلي والسياسي من أجل مطالبة حكومات الدول وعواصم القرار بحماية لبنان من خلال وضعه تحت مظلة دولية انطلاقاً من القرار 1701. 
وأبقى "اللقاء" و"المجلس الوطني" جلساتهما مفتوحة لمتابعة التطورات".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الجبل"

و"المجلس

الوطني

الاحتلال

الايراني

لبنان"

مطالبة

ميقاتي

لمجلس

الوزراء

LBCI التالي
ميقاتي: الاتصالات التي قمت بها أكدت حرص الدول الصديقة على بقاء لبنان في منأئ عن تداعيات الوضع في فلسطين المحتلة
استنفار على الحدود الجنوبية ... ومراكز عسكرية في المستوطنات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-09-18

"لقاء سيدة الجبل": "حزب الله" يمنع انتخاب رئيس بصفته وكيل الاحتلال الإيراني للبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-25

بري لـ"الحرة": الخميس جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-25

بري لـ"الحرّة": القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ساهما بتعطيل عمل المجلس النيابي الذي يشكل اليوم المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة في ظل الفراغ

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-18

إعتصام أمام مدخل المجلس النيابي تحت عنوان "أنقذوا التعليم الرسمي في لبنان"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:32

جنبلاط لـ"الميادين": حزب الله ليس بحاجة إلى فتح معركة اليوم وهناك شعب فلسطيني جبار يقاتل

LBCI
امن وقضاء
08:43

أدرعي: الجيش الاسرائيلي قتل عددًا من مسلحين اجتازوا الحدود من الأراضي اللبنانية والمروحيات تشنّ غارات في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
07:13

رعد: هذا الكيان الموقت آن له أن يزول

LBCI
أخبار لبنان
06:52

ميقاتي: الاتصالات التي قمت بها أكدت حرص الدول الصديقة على بقاء لبنان في منأئ عن تداعيات الوضع في فلسطين المحتلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-28

لماذا اختار نديم شرفان رمزية تمثال الشهداء في لوحة "مياس" الراقصة؟

LBCI
خبر عاجل
2023-10-07

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنغير وجه الواقع في غزة لسنوات مقبلة

LBCI
فنّ
2023-10-04

"قميص نوم" اليسا حديث المتابعين... وتلغي خاصية التعليقات!

LBCI
فنّ
2023-10-06

نجوى كرم كما لم تروها سابقاً... "شوفوا ملّا نقزي أكلناها" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

كيف تبدو الاجواء اليوم على الحدود الجنوبية ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

اليوم الثالث من المعارك في غلاف قطاع غزة...ماذا في آخر التطورات الميدانية؟

LBCI
أخبار لبنان
07:13

رعد: هذا الكيان الموقت آن له أن يزول

LBCI
أخبار لبنان
06:07

استنفار على الحدود الجنوبية ... ومراكز عسكرية في المستوطنات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:28

اسرائيل ونظامها الدفاعي.. أوهام؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:14

ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

غزة تحضر في كفرشوبا وحزب الله يستعيد خيمته

LBCI
أخبار لبنان
14:48

بعد رد المدفعية الاسرائيلية على الخيمة التابعة للحزب... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

فيرشتابن بطل العالم للمرة الثالثة على التوالي في الفورميلا 1

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:14

ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟

LBCI
امن وقضاء
08:43

أدرعي: الجيش الاسرائيلي قتل عددًا من مسلحين اجتازوا الحدود من الأراضي اللبنانية والمروحيات تشنّ غارات في المنطقة

LBCI
امن وقضاء
10:43

أطلق النار على شقيقه وأرداه قتيلاً وتوارى عن الأنظار... إليكم ما حصل بعد ذلك

LBCI
خبر عاجل
03:54

بركة للـLBCI: سنذهب إلى مفاوضات غير مباشرة مع الكيان الصهيوني بعد توقف العدوان على الفلسطينيين واليوم غلّة الاسرى زادت

LBCI
خبر عاجل
08:33

القناة 14 الإسرائيلية: مقتل اثنين من المتسللين من لبنان‬ بنيران الجيش الإسرائيلي

LBCI
امن وقضاء
10:05

مسلح يطلق النار عند طريق صيدا القديمة باتجاه كفرشيما (فيديو)

LBCI
خبر كاذب
03:55

فيديو لمقاتلين مظلّيين... وصلوا من مصر الى غزة؟!

LBCI
أخبار لبنان
09:55

خبراء مقربون من حزب الله للـLBCI: المسيّرة التي قدمت من لبنان ليست تابعة للحزب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More