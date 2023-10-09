رعد: هذا الكيان الموقت آن له أن يزول

اعلن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنه "بعد 15 دقيقة تم إعادة نصب الخيمة من قبل المقاومين الذين مكثوا في محيطها لحمايتها، فيما لم يتجرأ جيش العدو على إطلاق رصاصة واحدة باتجاههم خشية من أن يتورط بمواجهة لا يريدها"، وقال: "نحن صدقناكم الكلام حين قلنا لكم منذ حرب تموز وانتهائها ونحن نردد إلى الآن بأن القدرة العسكرية الإسرائيلية المتفوقة في المواجهة مع المقاومة انتهت".



وأكد أن "الإسرائيلي لم يعد أسطورة وأصبح هشا وهو كالروبوت مصنع ومن داخله فارغ، والإسرائيلي يركب القوة لديه من فقرات في العمود الفقري لكن بدون عصب، والآن لا يستطيع أن يحمي الكيان الذي يحتله".



وقال: "نشد على أيدي من ينتهز الفرصة ويطالب جديا بحقوقه من أجل أن يستعيد مقدسات الأمة التي يعبث بها الإسرائيلي ويستبيح من خلال العبث بها كرامات كل أبناء المنطقة ودينهم".



ورأى أن "الدول الحريصة على التطبيع هي التي تهتم بإيجاد تخفيف للتصعيد ووقف لإطلاق النار من أجل تسوية الموضوع ولو موقتا ليستعيد الإسرائيلي توازنه حتى يتفاهموا معه"، معتبرا ان "الإسرائيلي لا يستوعب ما حصل معه ولن يستوعب، لأن ما حصل أكبر من أن يوصف والإسرائيلي في مأزق كبير لأن هذه العملية التي صدعته وصدعت دوره ستكون إن شاء الله تمهيدا لإزالة كيانه".



وختم: "هذا الكيان الموقت آن له أن يزول وأن تتخلص البشرية في منطقتنا على الأقل من أعبائه وتسلطه".