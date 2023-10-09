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جنبلاط لـ"الميادين": حزب الله ليس بحاجة إلى فتح معركة اليوم وهناك شعب فلسطيني جبار يقاتل

أخبار لبنان
2023-10-09 | 09:32
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جنبلاط لـ&quot;الميادين&quot;: حزب الله ليس بحاجة إلى فتح معركة اليوم وهناك شعب فلسطيني جبار يقاتل
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جنبلاط لـ"الميادين": حزب الله ليس بحاجة إلى فتح معركة اليوم وهناك شعب فلسطيني جبار يقاتل

جنبلاط لـ"الميادين": حزب الله ليس بحاجة إلى فتح معركة اليوم وهناك شعب فلسطيني جبار يقاتل

اكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أن "حزب الله ليس بحاجة إلى فتح معركة اليوم وهناك شعب فلسطيني جبار يقاتل".

وقال جنبلاط للميادين إننا "نملك إمكانات هائلة في العالم العربي لمساعدة فلسطين ولا حاجة لنا لحفنة مساعدات الغرب العنصري".

كما أكد ان "فلسطين ستعود والاستعمار الإسرائيلي سيزول كما زالت الحروب الصليبية"، ورأى أنه "إذا أرادت إسرائيل محو غزة فسندخل في المجهول والشعب الفلسطيني جبار والمعركة في بدايتها".

وسأل: "لماذا ينحاز الغرب لإسرائيل؟ هناك شعب فلسطيني محتل ويجب الوقوف مع حقه".

واعتبر أن "تصريحات المتطرفين الإسرائيليين تشبه تصريحات الاستعمار وهذا تطرف عنصري"، مشدداً على انه "يجب أن يكون هناك موقف عربي واحد يدعو إلى رفع الاحتلال".

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