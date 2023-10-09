تيننتي: "اليونيفيل" رصدت انفجارات قرب بلدة البستان واللواء لاثارو على اتصال مع المعنيين لمنع المزيد من التصعيد

تيننتي: "اليونيفيل" رصدت انفجارات قرب بلدة البستان واللواء لاثارو على اتصال مع المعنيين لمنع المزيد من التصعيد

أعلن المتحدث الرسمي بإسم قوة "اليونيفيل" أندريا تيننتي ان "جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل رصدوا بعد ظهر هذا اليوم انفجارات بالقرب من بلدة البستان في جنوب غربي لبنان".



وقال: "بينما نعمل على جمع المزيد من المعلومات، فإن رئيس بعثة اليونيفيل اللواء أرولدو لاثارو، على اتصال مع الأطراف المعنية، ويحثهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها "اليونيفيل" لمنع المزيد من التصعيد والخسائر في الأرواح".