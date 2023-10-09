نزوح كثيف وزحمة سير خانقة

تشهد الطرق العامة، في قضاءي صور وبنت جبيل، زحمة سير خانقة، في اتجاه العاصمة بيروت، بسبب حركة النزوح من المناطق التي تعرضت للقصف المعادي، وذلك حسبما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور.