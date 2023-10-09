حركة فتح: ندين الاتهام الباطل لقواتنا بأنها من أطلقت النار على تظاهرة في مخيم عين الحلوة

أعلنت "حركة فتح" في بيان انه "أثناء خروج تظاهرة في مخيم عين الحلوة نصرة للمقاومين في قطاع غزة، وعند وصول المسيرة إلى حي الطيري تعرضت إلى إطلاق نار بشكل مباشر من ناحية حي الصفصاف والرأس الأحمر."



وقالت "إن قوات الأمن الوطني وحركة "فتح" كانت في المنطقة وعملت على تسهيل مرور المسيرة والترحيب بها وتعرضوا أيضا لاطلاق النار ما أدى إلى إصابة أحد عناصرنا، إنا ندين هذا العمل الصهيوني وندين كذلك الاتهام الباطل لقواتنا بأنها هي من أطلقت النار."