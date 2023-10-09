نتنياهو: ما ستفعله إسرائيل بأعدائها سيتردد صداه لأجيال

أكّد رئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ ما ستفعله إسرائيل بأعدائها سيتردد صداه لأجيال.



وقال: "نعمل على تحصين حدودنا مع لبنان والضفة الغربية وعلى تصفية عدد من المسلحين الذين لا يزالون في مناطقنا. وخطوتنا الأولى كانت تطهير البلدات المحيطة بقطاع غزة من المسلحين وخطوتنا الثانية نقوم بها حاليا وهي الهجوم المكثف على غزة وأدعو قادة المعارضة لتشكيل حكومة طوارئ."



وأضاف: "حماس طلبت الحرب وستواجه حربًا وأعداء إسرائيل، في المنطقة، يدركون أهمية قدوم حاملة طائرات أميركية."



ودعا نتنياهو قادة المعارضة لتشكيل حكومة طوارئ.



وطالب بتأمين دعم دوليّ حتى "تستطيع أسرائيل التحرك بهامش حرية كبير".



وشدّد على أنّ كل مكان تعمل منه حماس سيتحول إلى خراب وأنّ اسرائيل ستعمل كل شيء من أجل المخطوفين والمفقودين.





