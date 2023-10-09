تعليق الدروس في بعض فروع الجامعة اللبنانية في الجنوب

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، تعليق الدروس والأعمال الإدارية، في فروع الجامعة اللبنانية، في النبطية وصور وبنت جبيل، الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023، بسبب توتر الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية، على أن تصدر الجامعة بيانات لاحقة، وفقًا لتطور الأوضاع.