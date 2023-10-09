أصوات قذائف في عيتا الشعب..و"الحزب" يؤكد تدخله المباشر بعد مقتل عدد من عناصره

أكّدت مراسلة الـLBCI أن أصوات قذائف تُسمع بين الحين والآخر في منطقة عيتا الشعب، وكانت قد سُمعت أصوات قذائف صاروخيّة في وقت سابق انطلقت من لبنان باتجاه اسرائيل.



كما أكّد حزب الله من جهته، تدخله المباشر، بعد مقتل عدد من عناصره، في بيان أصدره.



وأعلن استشهاد ثلاثة من عناصره.