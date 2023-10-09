واشنطن تحذّر حزب الله من فتح جبهة جديدة مع إسرائيل

حذّر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية حزب الله من مغبة اتّخاذ "قرار خاطئ" بفتح جبهة ثانية مع إسرائيل في خضم تصدّيها لهجمات حركة حماس في قطاع غزة.وأعرب المسؤول في تصريح لصحافيين عن "قلق بالغ إزاء (احتمال) اتّخاذ حزب الله القرار الخاطئ باختياره فتح جبهة ثانية في هذا النزاع".