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كيف تبدو الأجواء اليوم في القرى الحدودية؟
أخبار لبنان
2023-10-10 | 03:05
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كيف تبدو الأجواء اليوم في القرى الحدودية؟
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كيف تبدو الأجواء اليوم في القرى الحدودية؟
كيف تبدو الأجواء اليوم في القرى الحدودية؟
بعد الاشتباكات التي حصلت يوم أمس، الجميع يترقب ما ستؤول اليه الأمور.
وبعدما تم اطلاق القنابل المضيئة من قبل الجيش الإسرائيلي، عادت الأمور اليوم الى طبيعتها والأجواء تبدو أكثر هدوءاً في بلدة رميش وكل القرى الحدودية.
اشارة الى أنه سقط 3 شهداء لحزب الله في معارك أمس.
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