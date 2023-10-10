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التطورات جنوبًا حضرت في عين التينة

أخبار لبنان
2023-10-10 | 06:19
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التطورات جنوبًا حضرت في عين التينة
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التطورات جنوبًا حضرت في عين التينة

التطورات جنوبًا حضرت في عين التينة

حضرت التطورات جنوبًا في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة خلال لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

أخبار لبنان

جنوبًا

التينة

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